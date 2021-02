Locatelli: “Il Bologna è alle solite, manca il salto di qualità. E’ frustrante creare tanto e non segnare”

Intervistato dal Corriere di Bologna, Tomas Locatelli ha dato una sua opinione sul momento del Bologna, prossimo a scendere in campo al Tardini contro il Parma. Ecco le sue parole:

“Oggi sono in palio punti utili a entrambe. Valutando il valore delle rose è difficile pensare che rischino. Il Parma parte in ritardo dopo aver cambiato allenatore mentre il Bologna è alle solite. Abbiamo la fortuna di avere una società sana ma manca il salto di qualità auspicato da anni e i sogni vanno rivisti leggermente al ribasso. Pronostico? Chi andrà in vantaggio per primo metterà in enorme difficoltà l’avversario quindi da allenatore chiederei ai miei ragazzi di partire fortissimo nel primo quarto d’ora”.