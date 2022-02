La crisi acuta del Bologna attuale a qualcuno comincia a ricordare quella del 2005, vissuta in prima persona da Thoma Locatelli intervistato da Repubblica: "Retrocedere a 42 punti fu pazzesco, ma se ci ripenso sto male. Fummo non solo assurdi, ma fastidiosi, noi giocatori. Eravamo ottavi dopo metà marzo, incredibile. Fummo noi responsabili, sto ancora male oggi a pensarci, ci sedemmo, ma son cose che ho metabolizzato dopo, col tempo, in campo è tutto più difficile".