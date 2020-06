Locatelli e quel pallonetto a Buffon: “Che gol magico…Bfc? Con Saputo si sta tranquilli”

Il 2-2 tra Bologna e Juve del 2003 viene spesso ricordato per l’infelice frase di Francesco Guidolin rivolta al pubblico, ma in quella strana serata ci fu anche uno splendido pallonetto di Thomas Locatelli a Gigi Buffon. Proprio il ‘Loca’ lo racconta al Carlino: “Fu una palla coi giri contati di Amoroso, vidi Buffon fuori e calciai di prima – il ricordo di Locatelli – Un gol alla Dybala? Sì dai, lo accetto, ma si può dire anche un gol alla Locatelli. Non segnavo tanto ma quelli che facevo erano belli”.

Scheda 1 di 5