Lo strano destino di Saputo e Mihajlovic: domenica entrambi in tribuna

Domani Mihajlovic e Saputo in tribuna

Come riporta Gazzetta, il presidente dovrebbe arrivare in città direttamente domani per presenziare a Bologna-Spezia e, curiosamente, il destino ha voluto che in tribuna ci sarà anche Sinisa Mihajlovic. Il tecnico è infatti squalificato e dovrà assistere alla partita dalle poltroncine, cioè dove ci sarà anche il presidente. Ma quanto resterà Saputo? Certezze non ce ne sono, lunedì potrebbe esserci un summit con i dirigenti e mercoledì dovrebbe presenziare anche per Bologna-Torino.