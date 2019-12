Lizzi di Montreal: “Saputo è il custode del Bfc, credo rimarrà a lungo”

Non è arrivato solo Saputo in città la settimana scorsa, ma anche un folto gruppo di tifosi da Montreal ospitati domenica in curva dal gruppo dei Controtendenza in occasione di Bologna-Atalanta. Questa mattina ha parlato a Radio1909.it il loro rappresentante Anthony Lizzi.

“Siamo arrivati in 14 del gruppo 1642, siamo stati in Curva Bulgarelli domenica con il gruppo Controtendenza. Ci hanno ospitato alla grande, ci siamo sentiti a casa qui a Bologna. E’ stato molto bello. La campana di Montreal (suona in curva ad ogni gol degli Impact, ndr)? E’ nato tutto dal fatto che in Canada ci sono tante chiese, in ogni angolo di strada se ne vede una e mia moglie ha avuto questa idea. Alla fine abbiamo chiesto all’amministrazione di poterla mettere sugli spalti e ci hanno detto di sì”.