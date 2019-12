Liverani: “Non siamo arrivati in buone condizioni alla sfida”

Lecce acciaccato, affaticato, con tanti giocatori non in perfette condizioni fisiche. Questa è stata la prima analisi di Fabio Liverani dopo la sconfitta col Bologna:

“La pausa per noi è vitale a livello mentale – ha affermato – Abbiamo fatto tanti sforzi fino a qui e abbiamo pagato il fatto di non avere giocatori in buone condizioni. Non siamo arrivati a questa sfida nella maniera giusta e anche oggi abbiamo avuto molte difficoltà, concesso tanti errori”.

Ancora Liverani: “Fino a quando eravamo nella zona di pericolo la squadra aveva buoni approcci, forse essere usciti troppo velocemente da questa zona ci ha causato il pensiero di poter giochicchiare in campo. Ora è importante staccare e ritrovare la mia quadra, quella che gioca con personalità a calcio”.