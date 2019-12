Liverani: “Il Bologna ha qualità. Mihajlovic? Per me è stato una guida”

Tempo di conferenza stampa di vigilia anche per Fabio Liverani, tecnico del Lecce che domani affronterà al Via del Mare il Bologna. Per i salentini problemi di infermeria, Farias va gestito per un problema muscolare, Lucioni ha avuto la febbre, Dell’Orco è reduce da un affaticamento muscolare e Mancosu è da poco rientrato. A questo si aggiungono le squalifiche di Lapadula e Majer.

Le parole di Liverani: “Nella mente di tutti noi oggi saremmo dovuti essere in zona retrocessione, invece non è così – ha affermato – Di fatto non siamo quasi mai stati nelle ultime tre posizioni e noi scendiamo sempre in campo pera fare punti contro chiunque. Il Bologna? Ha tanta qualità davanti con Sansone, Orsolini e Palacio, quest’ultimo è un grande esempio per tutti”

Su Mihajlovic: “Abbiamo avuto un rapporto importante, fin dai tempi della Lazio. Lui era il senatore e mi ha insegnato tanto, è stato una vera guida. Mi farà piacere poterlo incontrare domani e sono sicuro che il nostro pubblico lo saprà accogliere come si deve. Per quanto riguarda il lato tecnico, questa situazione può dare e togliere, lui incide tanto sulle squadre ma la loro qualità non si discute”.