LIVE TBW – Sorteggio dei calendari

Il sorteggio del calendario 2019-2020 è in diretta su Sky Sport. Sono previsti tre turni infrasettimanali e saranno quattro le soste per gli impegni con le nazionali. Non sarà invece ripetuto l’esperimento del Boxing Day. Il Bologna giocherà fuori casa la prima di campionato per i lavori di adeguamento dello stadio. Nella prima giornata non ci saranno big match o derby. Il calendario non può in alcun modo ricalcare quello della scorsa stagione. Al sorteggio sono presenti i rappresentanti di tutte le società di Serie A.

Parla Pavel Nedved: “tutti si stanno rinforzando, la Serie A si sta rinforzando, io credo sarà un campionato combattuto, in Europa è difficile perché molte squadre possono metterti in difficoltà, ma la Juventus può fare bene”

La parola a Urbano Cairo, presidente del Torino: “Quando ti raduni in fretta e furia dopo l’ammissione ai preliminari i programmi cambiano, è importante che calciatori e mister reagiscano nella maniera giusta. Giovedì contro il Debrecen la squadra ha fatto una buona partita nonostante loro fossero avanti con la preparazione di un mese. Dobbiamo ragionare come se fossimo sullo 0-0. Nella campagna acquisti abbiamo detto più ‘no’ che altro, ho detto 11 ‘no’ alle richieste per i calciatori. Per me era importante confermare la rosa e l’allenatore.”

Il campionato ufficialmente comincerà il 24 Agosto e la prima giornata si giocherà nel corso di quel weekend. Le prime due giornate saranno serali a causa del caldo. La suddivisione degli orari sarà la stessa della scorsa stagione, ma il fischio d’inizio delle partite serali non sarà più alle 20.30, ma alle 20.45. Perfetta alternanza casa-trasferta per le squadre della stessa città (Genoa – Sampdoria, Lazio – Roma, Inter – Milan, Torino – Juventus).

Gaetano Miccichè: “Pensare che gli allenatori delle squadre più importanti sono cambiati è interessante, così come lo è la conferma degli allenatori di Torino e Lazio, tutto ciò darà molto mutamento. Abbiamo iniziato bene nelle coppe Europee con il Torino e sebbene sia un’amichevole è bello vedere il Napoli vincere con i campioni d’Europa del Liverpool”

Prima giornata: il Bologna debutterà in casa dell’Hellas Verona il 25 Agosto

Marotta: “Conte ha portato grande entusiamo. E’ giusto che gli allenatori siano esigenti e per lavorare in modo approfondito è ovvio che abbiano bisogno della rosa al completo. Per noi è un anno zero, ma siamo sicuro di riuscire ad allestire una squadra competitiva. Il caso Icardi è difficile da gestire da un punto di vista mediatico e questo condiziona le scelte della società.”