LIVE TBW – Presentazione ufficiale divise 2019/20

Tra pochi istanti avrà inizio la conferenza stampa di presentazione delle nuove divise ufficiali del Bologna per la stagione 2019-20. Seguite il live insieme a noi!

Prende la parola il dg di LavoroPiù Rudy Parracino: “Per noi il fatto di essere presenti sulla maglia del Bologna è il coronamento di uno splendido percorso che da 12 anni accompagna anche i rossoblù. Per noi è un sogno, ringrazio tutti i miei 350 colleghi che collaborano e aiutano la società a produrre un fatturato ogni anno più elevato. In questi 12 anni ci siamo basati principalmente sull’aumento delle competenze proprie, viviamo nell’era della centralità del capitale umano e il Bologna nell’ultima stagione ha dimostrato che con le persone giuste al posto giusto si può fare la differenza. Per noi i rossoblù hanno un forte significato simbolico, grazie al lavoro e all’impegno che abbiamo acquisito in questi anni siamo riusciti a ottenere questo risultato”.

Tocca ora all’ad rossoblù Claudio Fenucci: “Siamo molto contenti di rinnovare questa partnership con LavoroPiù, che da quest’anno raggiunge i suoi massimi livelli con la presenza dello sponsor sulla divisa ufficiale. Rappresenta un ulteriore punto di soddisfazione per noi visti gli ottimi rapporti che si sono creati in questi anni, speriamo che i risultati in questa stagione possano dare più visibilità a tutto il progetto Bologna. Oltre al rinnovo della sponsorizzazione siamo qui anche per presentare le nuove divise ufficiali per la prossima stagione, ieri inoltre è partita la campagna abbonamenti con lo slogan “Bologna c’è”, e devo ringraziare i tifosi per tutto quello che fanno al fianco di questa squadra. La società sta facendo grandi sforzi, anche economici, per aumentare il livello della competitività”.