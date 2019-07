LIVE TBW – Presentazione Skov Olsen

Sul motivo per cui abbia scelto Bologna e come mai la decisione sia stata così lungamente pensata: “Ho scelto Bologna perché la squadra mi ha seguito per tanto tempo, quasi 6 mesi. Sono una società seria, una squadra importante, tante belle persone, un progetto importante. Sono un ragazzo giovane, era la prima volta che mi arrivava una proposta fuori da casa. Ci ho dovuto pensare molto.”

Le perplessità erano solo riguardanti il dover lasciare casa o c’era dietro anche qualche altra squadra? “Sono un ragazzo giovane, è più difficile lasciare casa. Mi hanno volute tante squadre, ma nessuno mi ha voluto come il Bologna, nessuno si è fatto avanti. Mi sono solo preso il mio tempo per pensare, lasciare casa è una scelta importante.”

Sul ruolo: “Ho sempre giocato esterno d’attacco, ma gioco dove mi metterà il mister. Decide lui, è così e basta.”

Sul suo rapporto con il Nordsjaelland: “Sono stato al Nordsjaelland da quando avevo 11 anni, per me era come una seconda famiglia. Sono molto contento che anche da parte loro ci sia molta tristezza dietro questa separazione. Tutti i video che hanno postato sui social mi hanno davvero fatto emzionare.”

Sul calcio italiano e a chi si ispira come giocatori: “La Serie A è un campionato molto particolare, si lavora molto in difesa e dovrò migliorare.”

Su cosa sappia della città e della squadra: “