LIVE TBW – Presentazione di Sartori: “E’ un segno del destino”

"C'è grande emozione in me, sono stato scelto da una grande società, dico grazie a Saputo e Fenucci per aver pensato a me per questo nuovo ciclo del Bologna. E' un gesto di grande fiducia che cercherò di ripagarla nel migliore dei modi. Confesso che quando è arrivata la chiamata del Bologna l'ho vista come un segno del destino - dice emozionato Sartori - Il Bologna era la squadra di mio papà e mi portava sempre a vedere la squadra di Pascutti, Perani e Bulgarelli. C'è grande entusiasmo e responsabilità".