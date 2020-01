LIVE TBW – La conferenza stampa di Tanjga e De Leo

La prima domanda è per De Leo sulla partita di sabato come un trampolino di lancio: “Io non caricherei troppo le aspettative su questa gara. Noi domani giochiamo una gara non facile. Vogliamo fare qualcosa in più al Dall’Ara, i tifosi lo meritano. L’obiettivo è dare una certa continuità ai risultati ottenuti fuori casa. Abbiamo ancora tanti aspetti da migliorare. Stiamo riuscendo ad inserire al meglio i giovani e questo è un gran bene. Tutto il gruppo si sente stimolato e sul pezzo”.

Si chiede poi della difesa e del gioco offensivo della squadra: “La società sa bene quali sono le nostre mancanze ed esigenze. Sul punto di vista mercato siamo sereni. Sicuramente gli infortuni ci hanno rallentato, speriamo di riavere la rosa al completo il più presto possibile. La squadra fa divertire? Per me è una grande soddisfazione. Significa che si sta lavorando bene, nel gruppo c’è sintonia e fiducia. C’è grande coesione e per noi è una grande soddisfazione”.

Domanda sullo schieramento difensivo contro il Brescia: “Denswil è pronto ed è tornato a disposizione. Voglio spendere però due parole per Paz, sabato ha giocato una grande partita. Significa che nel gruppo c’è grande fiducia e voglia di aiutarsi. Non è scontato farsi trovare pronti fin da subito. Per la formazione, scioglieremo i nostri dubbi a fine allenamento”.