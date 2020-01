LIVE TBW – La conferenza stampa di Tanjga e De Leo

La prima domanda è per Tanjga riguardante il Verona, sorpresa del campionato: “Il Verona non è la stessa squadra che abbiamo affrontato nel girone di andata. Siamo coscienti che ad aspettarci c’è una partita molto dura. Siamo consapevoli però della nostra qualità. Loro sono una squadra molto aggressiva, corrono tanto. Noi però non dobbiamo farci intimidire. Bisogna giocare la partita al meglio. Cercheremo in ogni modo di vincere e andare avanti a guadagnare dei punti per salire più in alto possibile in classifica”.

Si chiede poi a De Leo della presenza di Sinisa in panchina domani: “Sinceramente non ci ha detto nulla. Personalmente credo di sì. Fino ad ora ha fatto l’impossibile per stare con noi. Non credo che due gocce di pioggia lo fermeranno. Non sarà facile tenerlo a freno”.

Domanda ancora per De Leo sulla sconfitta di Torino e sui nuovi innesti: “Ogni nuovo giocatore deve saper stare in gruppo e sostenere i compagni. La vecchia guardia del club lo sta facendo benissimo. La sensazione però è non solo di aver trovato dei giocatori con ottime caratteristiche tecniche. Ma anche due bravi ragazzi. L’aspetto tecnico e motivazionale sono fondamentali per noi”.

Si chiede di Dominguez, se possa o meno partire titolare e anche della fatica a tenere la rete inviolata: “Fatta eccezione per Medel, i centrocampisti sono tutti disponibili. Il mister sceglierà oggi dopo l’allenamento chi schierare. Noi veniamo da tre partite, in cui abbiamo mostrato una certa solidità anche dal punto di vista difensivo. Contro Torino e Fiorentina, nonostante la caratura tecnica dell’avversario, abbiamo subito poco. Secondo noi stiamo lavorando bene e continuando a crescere. Non c’è stato un grande indice di rischio nelle ultime gare. Abbiamo ancora margine, ma stiamo lavorando bene”.