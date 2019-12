LIVE TBW – La conferenza stampa di Tanjga e De Leo

Presente in conferenza stampa anche Lukasz Skorupski.

La prima domanda è per tutti i presenti in conferenza stampa e chiede sulle motivazioni che anticipano la sfida con il Milan. Risponde De Leo: “Sicuramente vogliamo dare continuità alla vittoria con il Napoli. In settimana è mancata la nostra prestazione con l’Udinese. Vogliamo riscattare tutti gli errori del Friuli e tornare a vincere in casa. Le motivazioni sono alte, daremo il tutto”.

La seconda domanda è per Tanjga sulle critiche derivate dall’eccessivo passivo rimediato a Udine: “Sicuramente quando perdi quattro a zero non ti trovi a tuo agio. Sono sconfitte pesanti. Sicuramente i tifosi non conoscono tutta la situazione della rosa e per non entrare nei minimi dettagli, noi siamo entrati in campo a giocarcela, ma abbiamo anche valutato le nostre priorità. D’altronde l’Udinese è una squadra che ci ha fatto capire che i suoi 24 sono più forti dei nostri. Hanno maggior ricambio all’interno della rosa. In ogni caso dobbiamo dimenticare la scorsa sconfitta e concentrarci al Milan che ci permetterebbe di svoltare la nostra stagione. Se giocheremo a modo nostro contro il Milan, come abbiamo dimostrato di saper fare, potremo raggiungere quota 19 che sarebbe l’obiettivo attuale del club. C’è la possibilità di raggiungere quell’obiettivo subito e vogliamo farci trovare al meglio per la sfida di domani”.

Si chiede a De Leo dell’esperimento visto a Udinese: “Credo sia stata negativa la prestazione in sé, non tanto il modulo con cui è stata pensata la squadra. Purtroppo gli infortuni stanno limitando le nostre scelte. A Udine abbiamo adattato il modulo agli interpreti. Un peccato non sia funzionato”.

Domanda per Skorupski a cui si chiede una valutazione sulla sua stagione attuale: “Attualmente non penso di star giocando male. Ho voglia di migliorare giorno per giorno e di lavorare. Sono convinto che il duro lavoro pagherà. Posso fare di meglio e farò di tutto per riuscirci. Non mi piace molto parlare di me, lascio giudicare al mister il mio rendimento”.

Si chiede a Tanjga su chi giocherà tra Skov Olsen e Orsolini: “Considerando che oggi c’è l’ultimo allenamento abbiamo ancora qualche perplessità. Decideremo dopo la rifinitura. Non cambierà nulla a prescindere dall’interprete. In questo momento penso però che la forma di Skov Olsen sia migliore di quella di Orsolini”.

Domanda a Tanjga sul Milan: “La qualità dei rossoneri è indiscutibile. La loro ultima vittoria è stata però fortunosa. La nostra autostima è molto cresciuta dopo la vittoria con il Napoli. Entreremo in campo con tanta grinta e voglia di far bene. Il Milan non è una squadra che non possiamo battere. Sarà una partita aperta, non abbiamo paura dell’avversario. Faremo il nostro gioco”.

Domanda a Skorupski su Donnarumma, sui colleghi e sulle difficoltà di adattamento di Denswil: “Gigio è un grande portiere di una grande squadra. Sta giocando bene e con continuità. Lo affronteremo a viso aperto cercando di vincere. Della Serie A apprezzo molto proprio Donnarumma. Quest’anno anche Olsen sta giocando molto bene. In Serie A in generale il livello dei portieri è molto alto. C’è tanta qualità tra i pali. Denswil? Sta imparando la lingua. Adattarsi alla Serie A è complicato, l’ho sperimentato in prima persona. Contro il Napoli ha giocato bene. Sta migliorando giorno per giorno, sono convinto che ce la farà”.

Domanda sul terzino di sinistra per De Leo, con il ballottaggio Denswil-Mbaye: “Chiaramente è una possibilità. Sono giocatori con caratteristiche differenti. Sceglieremo il più adatto per la sfida di domani”.

Domanda a Tanjga sui dubbi di formazione per domani: “Dzemaili ha ricominciato ad allenarsi ieri. Non riesco a fare troppe ipotesi della formazione. I dubbi riusciremo a scioglierli solo dopo l’allenamento di oggi. Destro? Il suo rientro è un po’ lungo. Stiamo cercando di aiutarlo a tornare al suo meglio. Il vero Destro aiuterebbe molto questa squadra, stiamo cercando di far tornare quel giocatore lì il prima possibile”.

Domanda a Tanjga e Skorupski su Ibrahimovic. Tanjga: “Ibra è un giocatore a due facce: mediatica e calcistica. Io scelgo il calciatore. Non posso dire quanto andrebbe bene al Bologna. Ma sicuramente si parla di un campione”. Skorupski: “Sarebbe davvero un grande innesto. Il giocatore non si discute. Un campione assoluto che farebbe sicuramente bene alla squadra. Vorremmo tutti abbracciarlo e fargli sentire quanto si sta bene al Bologna”.

Domanda a Skorupski sull’impatto del ritorno di Sinisa: “Sulla carta sembra aver fatto la differenza. Non dobbiamo rilassarci quando lui non c’è, i giocatori più esperti devono dare una mano ai più giovani. Senza il mister non sempre siamo riusciti a stare sempre sul pezzo. Non lo facevamo apposta, davamo sempre il massimo, ma mancava qualcosa. Ora che il mister è tornato vogliamo divertirci e tornare il Bologna che ha fatto sognare lo scorso finale di stagione e raccogliere quanti più punti possibili”.

Si chiede a Tanjga della presenza di Mihajlovic: “Ora come ora domani dovrebbe sedere in panchina. Noi speriamo possa essere così e attendiamo domani”.

Domanda finale per Sjorupski sull’evoluzione del ruolo del portiere: “Il nostro preparatore chiede sempre di più di giocare come ultimo difensore aggiunto. Penso di stare migliorando un passo alla volta. Il calcio inevitabilmente si evolve e anche il ruolo del portiere cambia”.