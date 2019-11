LIVE TBW – La conferenza stampa di Tanjga e De Leo

In conferenza stampa c’è anche Ladislav Krejci.

La prima domanda è sui punti persi, considerato che anche a Cagliari si è rimasti a quota zero punti. Risponde De Leo: “Abbiamo cercato la vittoria, purtroppo questo ti apre a dei rischi e contro il Cagliari siamo rimasti a quota zero. Considero i punti di Cagliari persi perché non abbiamo fatto una prestazione attenta su tutti i 90 minuti”.

Aggiunge poi Tanjga: “Sapevamo benissimo del livello del Cagliari. Siamo riusciti a tenere il risultato in mano fino a quando non abbiamo perso fiducia in noi stessi. Stiamo lavorando per capire questi errori e non commetterli più”.

Domanda su Medel, risponde De Leo: “Ieri ha fatto il primo allenamento, non abbiamo parlato molto. Negli occhi aveva lo sguardo della tigre. Sarà dei nostri contro l’Inter, vedremo se riuscirà a giocare”.

Tanjga: “Oggi parleremo con lui e valuteremo le sue condizioni. Sicuramente è motivato e ha voglia di tornare in campo”.

Domanda a De Leo sull’assenza di Danilo contro il Cagliari: “Noi cerchiamo sempre di mandare in campo i giocatori migliori per vincere la partita. Abbiamo puntato su Denswil e Bani consapevoli del loro livello e consci che fosse la scelta migliore dell’incontro. Diamo stima a tutti, poi con il senno di poi, gli assenti hanno sempre ragione”.

Una domanda a Krejci sul cambio di ruolo: “Voglio sempre giocare. Non mi importa la posizione in campo. Io voglio giocare e aiutare la squadra, in qualsiasi modo possibile. Anche in Nazionale ho parlato con l’allenatore ma ha idee tattiche diverse e preferisci mantenermi alto. Non è detto però che un giorno non possa giocare basso anche con la Repubblica Ceca. Con Donadoni avevo perso fiducia. Sono molto contento e grato di quanto lo staff mi stia dando. Domani sarà bello giocare contro Candreva domani”.

Si è chiesto poi a Tanjga del fatto che forse la squadra si sia deconcentrata dopo il gol: “Noi abbiamo sofferto la loro pressione e abbiamo cominciato a commettere errori. Il Cagliari ha