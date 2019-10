Tanjga: “Abbiamo appena cominciato a vincere. Il nostro calcio può fare i 3 punti contro tutti”

In conferenza stampa è presente anche Riccardo Orsolini.

La prima domanda è per De Leo riguardo gli infortunati e le condizioni dei titolari dopo la partita con la Sampdoria: “Non riusciremo a recuperare nessuno per la partita di Cagliari. Per fortuna i ragazzi che erano a disposizione contro la Sampdoria sono tutti arruolabili. Gestiremo le energie dei nostri ragazzi. Santander titolare? È una possibilità, non vogliamo però scoprire le nostre carte.”

Alla domanda precedente risponde anche Tanjga: “Sicuramente tre partite in 7 giorni sono tante. Qualcuno contro il Cagliari si riposerà, dobbiamo ancora decidere chi. Gli allenamenti di oggi ci aiuteranno a scegliere la formazione da mandare in campo mercoledì sera”