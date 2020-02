Giovani

La prima domanda per De Leo riguarda la formazione rossoblu, dove prevarrà la linea verde: “Sono sicuro che i ragazzi siano pronti. Lo hanno sempre dimostrato, partita per partita. Hanno avuto una crescita graduale, ma anche esponenziale. Hanno dimostrato di avere le idee chiare e di aver assunto una certa maturità all’interno del campo di gioco. Abbiamo molta fiducia in loro”.