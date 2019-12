LIVE TBW – Inter-Bologna Primavera

Le formazioni ufficiali delle due squadre in campo.

Inter (3-4-1-2): 1 Stankovic; 2 Vaghi, 4 Ntube, 6 Pirola; 7 Persyn, 8 Boscolo Chio, 5 Schirò (C), 3 Colombini; 10 Oristanio; 9 Vergani, 11 Mulattieri. All. Armando Madonna.

Bologna (4-3-3): 1 Molla; 2 Lunghi; 3 Visconti, 5 Saputo, 6 Portanova; 4 Mazza, 7 Ruffo, 8 Koutsoupias; 9 Cangiano, 10 Baldursson, 11 Farinelli. All . Emanuele Troise.

Arbitro: Vigili sez. Cosenza.

1′ Pronti via il Bologna lancia in profondità e cerca la conclusione rapida, disinnesca Stankovic in presa.

2′ Bologna aggressivo, la serpentina di Farinelli mette in difficoltà la difesa nerazzurra. Il cross è pericolosissimo, la conclusione di Cangiano esce a lato.

3′ Ancora Farinelli semina il panico nella difesa dell’Inter, con la palla che viene poi scaricata per Ruffo che crossa di prima intenzione, Stankovic blocca in uscita.

4′ GOL INTER! Alla prima occasione avanti i nerazzurri con Mulattieri.

4′ Sovrapposizione di Vergani che poi rigioca per Colombini, che da dentro l’area di rigore mette un pallone rasoterra comodo per Mulattieri. Conclusione facile per l’attaccante nerazzurro che batte Molla alla prima occasione.

7′ CANGIANO! L’esterno rossoblu lascia sul posto il proprio marcatore e dall’incrocio sinistro dell’area di rigore calcia forte sul secondo palo. Palla che esce di poco alla sinistra di Stankovic.

9′ Velocissima ripartenza dell’Inter guidata da Mulattieri, Persyn non riesce a crossare, murato dalla difesa rossoblu, calcio d’angolo nerazzurro.

10′ ORISTANIO! Ci prova il numero 10 nerazzurro con una splendida progressione personale, conclusione out di pochissimo.

12′ Calcio d’angolo per il Bologna, Cangiano batte lungo, Baldursson prova a rimetterla in area, disinnesca la difesa nerazzurra.

14′ MOLLA SI SUPERA! Conclusione ravvicinata di Vergani, sul cross illuminante di Colombini, il portiere rossoblu riesce a tenere il pallone in due tempi. Mulattieri era pronto a due passi per il tap-in.

17′ FARINELLI! Conclusione alta per l’attaccante rossoblu che lascia partire un bolide dai 25 metri che spaventa la retroguardia nerazzurra.

19′ Il Bologna è padrone del pallone, l’Inter pressa alto e prova a ripartire.

21′ Farinelli riceve un meraviglioso lancio che taglia in diagonale il campo. Pirola lo ferma, guadagnando la rimessa dal fondo.

22′ CANGIANO! Splendido pallone rasoterra in area messo per i piedi del giovane ex Roma, che però chiude troppo con il destro. Conclusione out.

25′ Fallo duro a centrocampo commesso da Ruffo su Mulattieri. L’arbitro grazia il centrocampista rossoblu non estraendo il giallo.