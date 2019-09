Tanjga: “I 4 punti non sono una sorpresa, avremmo dovuto farne 6. Titolari? Giocano Bani e Palacio.”

E’ terminata la sosta per gli impegni con le nazionali e ricomincia la Serie A. Il Bologna è impegnato al Rigamonti in casa del Brescia. Per le rondinelle si tratta del debutto stagionale in casa, posticipato fino ad ora a causa dei lavori allo stadio, mentre per il Bologna sarà la prima partita di questo campionato senza Sinisa Mihajlovic. In conferenza hanno parlato De Leo e Tanjga.

Tanjga: “Non si può parlare di paura, non è la prima volta che si presenta questa situazione. Il fatto che non ci sia Sinisa è sicuramente negativo, ma a livello di produttività non c’è problema. Mihajlovic è sempre molto presente e riesce sempre a trasmettere il suo messaggio. La partita viene preparata da Sinisa. Non è sicuramente stata una sorpresa fare 4 punti, avremmo dovuto farne 6. E’ un fatto di mentalità, instauratasi lo scorso anno, la cosa che veramente importa è vincere, non deve essere una sorpresa giocare le partite bene con le squadre di livello pari o inferiore.”