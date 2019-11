LIVE TBW – Conferenza Sinisa Mihajlovic

Tra pochi istanti si terrà la conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic assieme ai medici del Sant’Orsola per un aggiornamento sul percorso di cure del tecnico rossoblù. Tuttobolognaweb vi offrirà la diretta scritta della conferenza stampa.

Inizia Fenucci: “In questa conferenza faremo chiarezza sul percorso di cure di Sinisa Mihajlovic. La sua presenza consentirà anche di spaziare su domande diverse dall’aspetto medico. Per noi è solo una gioia averlo qui con noi, averlo rivisto in tutta è stata una emozione. Noi siamo molto legati a lui, sia dal punto di vista umano e professionale. Un ringraziamento anche ai medici del Sant’Orsola per quello che hanno fatto, credo sia stato curato da una eccellenza della sanità emiliano romagnola”.

Ancora Fenucci: “Ovunque siamo andati in questa stagione è stata registrata una forte vicinanze della comunità calcistica. Io credo che il calcio debba dare visibilità a queste testimonianze, creando consapevolezza all’interno della società”.

La parola passa a Mihajlovic: