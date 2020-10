Mihajlovic: “Dobbiamo avere coraggio, domani faremo grande partita

Dopo la sosta e con qualche infortunio di troppo, il campionato del Bologna riparte domani contro il Sassuolo nel derby all’ora di pranzo. Sembrerebbe una sfida da gol tra due squadre predisposte al gioco offensivo e il recente passato lo conferma: il Bologna in gol nelle ultime nove sfide con il Sassuolo, nelle ultime quattro entrambe hanno segnato. Le parole di Sinisa Mihajlovic alla vigilia della sfida, partendo dall’aumento dei contagi causa Covid

Esiti tutti negativi, molto importante, come vedi la prospettiva per la Serie A?

“Non esiste una vita senza problemi, al di fuori del calcio ci sono tanti altri problemi più gravi. Fuori c’è gente senza lavoro e a loro va il mio pensiero più grande. Nonostante tutto continuano a lottare. Noi ora non abbiamo positivi, ma siamo pronti nel caso succeda. Dobbiamo comunque convivere con tanti infortuni. Non dobbiamo avere paura. Più coraggio hai e meno paura avrai. Lo stesso coraggio che ci servirà domani. Ieri abbiamo fatto un grande allenamento, forse il migliore da quando sono qua. So che conta il risultato, ma per me sarà molto importante la prestazione. Se la mia squadra gioca bene e crea, sono contento. La mia squadra può anche vincere, ma se non crea nulla non sono contento. Sono convinto che domani faremo una grande prestazione e sono fiducioso. ”

“Si può fare ancora di più per evitare un maggior contagio?

“Io non so come funziona il contagio. Si tratta di sfortuna. A me hanno accusato perché sono stato infettato, ma io ho seguito le regole. Mia moglie, per esempio, è stata con me 21 giorni e non si è infettata. Non so da cosa dipenda. Noi in ogni caso dobbiamo cercare di proteggerci il più possibile. Accettiamo tutto e andiamo avanti nella speranza che si possa convivere e andare avanti con questo Covid. In contagi aumentano, ma sono quasi tutti asintomatici”.