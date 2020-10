Mihajlovic: “Serve ancora più coraggio, sarei preoccupato se…”

Giornata di vigilia a Casteldebole in vista del match di domani sera tra Lazio e Bologna. Dopo due sconfitte in fila, tre nelle prime quattro, la squadra di Sinisa Mihajlovic proverà a reagire contro i biancocelesti reduci dalla straordinaria vittoria in Champions con il Borussia Dortmund. L’analisi del tecnico serbo in conferenza stampa.

In certi momenti della partita ha senso diventare più prudenti?

“Nessuno ha detto che non dobbiamo essere prudenti, ci sono momenti in cui si soffre all’interno di una partita. Lì serve essere più resilienti, bisogna avere voglia di non prendere gol. Dobbiamo metterci qualcosa in più tutti. Se qualcuno pensa che io cambierò forse non mi conosce bene, quasi tutti i gol presi sono stati per errori individuali o comunque in superiorità numerica. Il coraggio non va mai messo da parte, anzi proprio in certe situazioni ne serve ancora di più per limitare la paura”.