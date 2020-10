LIVE TBW – CONFERENZA DI SINISA MIHAJLOVIC

Dopo il successo in Coppa Italia contro la Reggina per 2-0 e la perdita per infortunio di Santander per 4 mesi, il campionato del Bologna riparte domani contro il Cagliari. Anche gli uomini di Di Francesco hanno vinto in Coppa Italia contro la Cremonese per 1-0. Il Bologna ha conquistato solo 3 punti nelle prime 5 giornate e la vittoria domani diventa un obbligo. Cammino migliore per il Cagliari che finora ha totalizzato 7 punti. Le parole di Sinisa Mihajlovic alla vigilia della sfida:

Come si fa per migliorare questo periodo negativo?

“Lavorando come stiamo facendo con fiducia e recuperando i giocatori assenti per infortunio. Anche nel gioco dobbiamo migliorare perchè siamo stati superiori agli avversari, siamo stati più squadra, ma non è bastato. Non dovremo cambiare i nostri principi di gioco e la nostra mentalità, ma migliorare. Aiutarci di più e parlarci di più, così ci sentiremo più forti. Se non ci si parla è sbagliato. Bisogna migliorare la concentrazione e tenerla alta. Poi anche la personalità va migliorata, ciò significa avere in mano il gioco e condurre la gara. Aggiungendo queste cose il risultato finale cambierà.”

Dopo 60-70 minuti il Bologna cambia, come mai? Su circa 80 tira solo 30 entrano, come mai?

“In una partita ci sono diverse partite, questo dovuto anche ai cambi. Noi solo con la Lazio i nostri cambi hanno fatto qualcosa in più. Ci mancano 4 giocatori importanti che possono fare i titolari. Non siamo attrezzati con Juve, Inter e Milan. Ora si è aggiunto anche Santander, ma Medel a breve tornerà. Speriamo che in questa situazione di emergenza nessuno si prenda il Covid. Tutti dovremo aiutarci. Per quanto riguarda i tiri dipende dalla qualità e dalla fortuna. In realtà anche dal Var, segniamo e ce lo annullano. Dobbiamo tenere duro, ci crediamo e abbiamo le qualità per uscire da questa situazione. Lavoriamo bene e il lavoro paga”.

Cosa deve aggiungere Barrow?

“Qualche giorno fa ho detto che ha 3 soluzioni e deve raggiungere una di queste per essere importante per noi. Ora in più ha questo problema alla mano ed è condizionato da questa cosa. Anche lui si aspetta di più da se stesso e ne è consapevole.

Con Santander out, Barrow punta?

Si la soluzione è quella, è l’unico insieme a Palacio. Possono giocare anche insieme con un trequartista. Ora abbiamo meno scelte e non possiamo neanche sfruttare i 5 cambi che incidono tantissimo”.

Considerate gli svincolati?

“Non c’è nulla che ci possa soddisfare. Prendere per prendere non mi va. Continuiamo così”.

Mandzukic?

“L’avete detto voi, non lo voglio. Uno svincolato come lui ci mette 3 mesi per mettersi in forma e tanto vale aspettare gennaio”.

Medel e gli altri infortunati?

“Potrebbe essere disponibile per Napoli, ma non voglio rischiarlo. Aspettiamo dopo la sosta. Gli altri infortunati sono a lungo termine”.

Domani che partita di aspetti?

“Sarà una partita difficile. Loro sono forti e hanno tanti giocatori bravi. Giochiamo in casa e l’abbiamo preparata bene, mi aspetto una grande prestazione. Aggiungendo le cose dette prima, la vittoria arriverà. I ragazzi sono sereni e hanno lavorato bene, speriamo di tornare alla vittoria”.

Rete inviolata con la Reggina, ora siete più sereni?

“Abbiamo fatto di tutto per prenderlo, quella partita non conta. Con un’altra squadra avremmo subito gol. Sono contento per il passaggio del turno e aver visto giocatori poco impiegati fino a qui”

Come si fa a migliorare le cose di cui parlava prima?

“Serve la comunicazione. I ragazzi stanno sempre sui social e non si parlano. Normale che dopo non lo facciano neanche in campo. Io in ritiro quando giocavo, scherzavo e giocavo a carte con i miei compagni. Devono mettere più concentrazione, più rabbia, più determinazione per uscire da questo periodo complicato. Devono essere più compatti e lavorare mentalmente, risolvendo insieme le difficoltà e senza arrendersi. Molti ragazzi giovani non sono abituati. Io mi arrabbio più con i giocatori anziani se non parlano, da loro me lo aspetto e non dai giovani. I giocatori più esperti devono essere più abituati a fare un urlo al compagno, devono essere più maliziosi”.

Soriano è fondamentale e lo sta dimostrando, è il più insostituibile?

No, non ci sono giocatori insostituibili. Se giocano male vengono sostituiti. Se, invece, fanno bene rimangono in campo. Dipende da loro.