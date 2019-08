LIVE TBW – De Leo e Tanjga: “Vogliamo riscattare Verona. Medel? Grande innesto”

Sarà ancora una volta Emilio De Leo, assieme al vice di Sinisa Mihajlovic, Miroslav Tanjga, a parlare in conferenza stampa alla viglia della seconda di campionato che vedrà il Bologna affrontare domani sera la Spal. Seguite con noi la diretta testuale della conferenza dal centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole.

Come si avvicina il Bologna alla sfida?

De Leo: “Vogliamo riscattare Verona, sappiamo quello che avremmo potuto fare meglio e tutti siamo stati punti nell’orgoglio. Sappiamo che ci sarà grande pubblico e non vogliamo deludere i tifosi”.

Cosa non è andato a Verona?

Tanjga: “Dovevamo giocare meglio, soprattutto nella ripresa. Ci è mancato il secondo gol e nonostante i cambi e qualche accortezza non siamo riusciti a vincere”.

Come avete trovato Sinisa?

De Leo: “Come sempre, è tornato il nostro condottiero. Ci siamo ritrovati subito nella nostra struttura di lavoro”.

Tanjga: “Non ero sorpreso della sua presenza, sapevo che sarebbe rientrato”.

Cosa non vorreste rivedere?

De Leo: “Le partite spesso si giocano sugli imprevisti, lì deve emergere la nostra personalità, soprattutto quando i dettami tattici non sono più sufficienti. Serve prendersi determinate responsabilità. Nella mente di tutti deve esserci leggerezza”.

Si può parlare di Medel.

De Leo: “È stata colmata la lacuna in mezzo al campo, con lui possono uscire palloni puliti e anche nella fase difensiva ci darà una grande mano. È un innesto importante. Domani in campo? Oggi inizia con la prima seduta, ne parleremo e ci confronteremo con Sinisa. Un solo allenamento di solito non basta ma sono aperto a tutto con il mister”.

Chi il partner di Medel?

“Con Gary abbiamo colmato una lacuna difensiva, il suo compagno dovrà avere altre caratteristiche, magari più di inserimento e gamba”.

Tante frecce in attacco?

De Leo: “Abbiamo un assetto offensivo composto da calciatori con caratteristiche diverse ma tutti ben integrati. Possiamo variare di volta in volta anche in base allo stato di forma. Per il momento, prima di stabilire delle gerarchie, dobbiamo essere efficaci davanti”

Sinisa oggi ci sarà?

Tanjga: “Sì lavorerà con noi”.

Spal pericolosa?

De Leo: “La prima cosa è l’identità di gioco, ha idee chiare e a inizio campionato è un vantaggio. Alternano imprevedibilità a concretezza. Il reparto offensivo è complementare e credo ci sia empatia tra giocatori e allenatore. Noi dobbiamo ritrovare leggerezza e coraggio”.