Lite Medel – Sinisa – Troppa tensione, poi la pace

Una macchia, se pur minima, nella convincente vittoria di Lecce. Quella che ha coinvolto Medel e Mihajlovic è stata infatti una lite che ha tenuto con il fiato sospeso moltissimi tifosi, increduli per quanto visto al Via del Mare: Con i due che arrivano anche al contatto fisico per poi però ritrovare la calma e continuare la partita. “A Sinisa piace accendere la scintilla, è un modo per motivare i nostri giocatori e con lui ha funzionato” dichiara De Leo nel post partita.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il chiarimento tra i due è avvenuto in panchina dopo che Sinisa ha tentato di sostituirlo, il cileno probabilmente scusatosi per la sua condotta ha poi successivamente fatto cambiare idea al mister.

La squadra nel secondo tempo infatti non è sembrata aver risentito dell’episodio anzi come dichiarato anche da Poli è apparsa maggiormente carica e cinica sotto porta. Caso che è quindi immediatamente rientrato, Bologna che vola e chiude al meglio un 2019 sicuramente positivo nella sua seconda parte e che lascia ben sperare per un 2020 dove si cercherà finalmente il tanto atteso salto di qualità.