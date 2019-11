L’Italia under 17 batte l’Ecuador: Molla sfiderà il Brasile

Grande cavalcata fin qui della nostra Italia under 17. Dopo aver passato il girone del Mondiale che si sta giocando in Brasile, infatti, gli azzurrini superano di misura l’Ecuador negli ottavi di finale: decisivo al 76′ il gol di Oristanio. Porta inviolata per Marco Molla, il portiere di proprietà del Bologna. Non è dunque finita qui per i nostri ragazzi.

L’Italia è infatti ora attesa da un appuntamento tanto importante quanto emozionante. Ai quarti di finale del Mondiale under 17 andrà in scena la sfida Italia-Brasile. Sarà ancora titolare ovviamente il nostro Molla, che martedì 12 novembre a mezzanotte affronterà i verdeoro padroni di casa.