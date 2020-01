L’Italia al Dall’Ara

Siamo nel 2020, l’anno degli Europei. I primi Campionati d’Europa itineranti inizieranno il 12 giugno, subito dopo la fine della stagione di Serie A. Ciò significa che Mancini non avrà così tanto tempo per scegliere al meglio la lista dei convocati e testare i suoi ragazzi in amichevoli adeguate. La prima sfida degli azzurri è quella del 27 marzo a Londra contro l’Inghilterra, poi sarà la volta della Germania a Norimberga il 31. In seguito, il 29 maggio arriverà San Marino a Cagliari. L’ultima amichevole dell’Italia prima degli Europei, infine, sarà proprio a Bologna.

Giovedì 4 giugno alle ore 20.45 gli azzurri ospiteranno la Repubblica Ceca, per poi partire alla volta di Euro 2020. L’ultima volta che l’Italia giocò al Dall’Ara era il 7 settembre 2018, quando alla prima gara valida per il girone della Nations League i padroni di casa pareggiarono 1-1 contro la Polonia. Il bilancio del Dall’Ara è comunque decisamente positivo per la nostra nazionale: 15 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Questo, forse, può essere un piccolo motivo in più per Riccardo Orsolini per tentare l’impossibile per conquistare gli Europei: sarà infatti la “sua” Bologna a dare l’ultima spinta finale alla squadra di Mancini.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Sarà lo stadio Renato Dall’Ara ad ospitare giovedì 4 giugno alle 20:45 Italia-Repubblica Ceca, ultima amichevole per la Nazionale di Roberto Mancini prima dell’esordio a UEFA EURO 2020. Si completa così il cammino di avvicinamento al Campionato Europeo, con gli Azzurri che venerdì 27 marzo affronteranno a Londra l’Inghilterra e martedì 31 marzo a Norimberga se la vedranno con la Germania per poi ospitare venerdì 29 maggio San Marino alla Sardegna Arena di Cagliari.

La Nazionale giocherà per la 22ª volta a Bologna, dove ha collezionato 15 vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte. L’ultimo precedente risale al 7 settembre 2018, al pareggio per 1-1 con la Polonia in una gara valida per la UEFA Nations League. Sono sei invece i precedenti con la Repubblica Ceca con un bilancio in perfetta parità: due vittorie per parte e due pareggi, con l’ultimo successo dell’Italia (2-1) datato 10 settembre 2013 in un match valido per le qualificazioni al Campionato del Mondo 2014.

Questo il commento del nostro AD Claudio Fenucci: “Siamo felici di ospitare ancora al Dall’Ara la Nazionale italiana, proprio a ridosso del grande appuntamento di stagione, i Campionati Europei: il nostro stadio e la città di Bologna saranno pronti anche in questa occasione per vivere insieme agli azzurri un’altra importante serata di calcio internazionale””.