L’Italia si candida a Euro 2032, c’è anche Bologna: nuova chance per il Restyling del Dall’Ara?

La notizia è rilevante ovviamente per la crescita sportiva del paese ma anche per quanto riguarda lo stadio Dall'Ara di Bologna . L'impianto è inserito infatti nel lotto di undici città coinvolte nella candidatura:

Saputo potrebbe guardare con attenzione a questa candidatura anche in ottica Restyling del Dall'Ara. Infatti, l'Italia dovrà ammodernare diversi impianti e potrebbero, dunque, arrivare finanziamenti pubblici per le strutture che dovranno ospitare le partite degli Europei. Per il momento, la partita Restyling è ancora in pieno percorso burocratico e ad oggi le tempistiche sono queste: nel 2024 prima partite alla Fico Arena e nel 2026/2027 Dall'Ara ristrutturato.