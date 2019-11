Linkem nuovo Connecting Partner del Bfc, Winterling: “Per i tifosi numerosi benefit”

Prosegue con convinzione la partnership tra Linkem e il Bologna. Lo ha annunciato con un comunicato apparso poco fa sul proprio sito ufficiale, proprio il club rossoblù. Per i tifosi numerosi benefit

“Linkem, operatore 5G leader nell’erogazione di servizi Internet a banda ultralarga senza fili (FWA), diventa anche Connecting Partner del Bologna per la stagione calcistica in corso – si legge – Sarà proprio la connettività uno dei pilastri delle iniziative di Linkem per il Bologna grazie a progetti speciali dedicati ai tifosi che verranno annunciati nel corso della stagione. Il rinnovo della partnership arricchisce il già consolidato programma Partner of The Future che vede il brand già presente sulle maglie da gioco di tutti i ragazzi del settore giovanile e della scuola calcio in qualità di Back Partner”.