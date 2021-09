Libia – Scarcerato Saadi Gheddafi, ha giocato anche in Serie A

Saadi Gheddafi scarcerato

Gheddafi junior è una vecchia conoscenza del calcio italiano. Esordì in Serie A nel Perugia di Gaucci, ma venne trovato positivo all'antidoping dopo Perugia-Reggina. Successivamente le esperienze all'Udinese e alla Samp, prima di acquistare nel 2002 con la Lafico il 5.31% di quote della Juventus per un totale di 6.4 milioni di euro.