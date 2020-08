L’ex Tacopina pronto per una nuova avventura: vuole il Catania

Dopo Roma, Bologna e Venezia sarebbe pronta una nuova avventura per Joe Tacopina.

L’avvocato newyorchese è infatti molto interessato a subentrare nel Catania, lasciando dunque la Laguna dopo quattro anni. Tacopina ha ammesso il suo interesse per il club siciliano al sito Gianlucadimarzio.com. Anzi, l’ex presidente rossoblù è già stato a Torre del Grifo: “Sono stato a Catania e ho incontrato i rappresentanti del gruppo Sigi – ha affermato – Io ho origini siciliane e conosco la storia del Catania, notevole e con una tifoseria molto calda. Tra l’altro le strutture di allenamento sono molto buone, non lontane da quelle del Real Madrid“. Ma perché Tacopina vorrebbe lasciare il Venezia? Un po’ lo spiega lui: “Ho promesso ai tifosi che sarebbero tornati fieri della squadra, ma l’impegno doveva essere reciproco. Noi come club abbiamo onorato l’impegno ma non ho visto il coinvolgimento che speravo. In fin dei conti non siamo riusciti a riempire uno stadio da 5mila posti nemmeno quando ci siamo giocati la Serie A. Diciamo che per fare un incasso di una partita al Massimino a Venezia ce ne vogliono quattro”.