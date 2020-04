L’Europa spinge per riprendere: ecco il primo campionato che ricomincerà

Il virus ha colpito il mondo intero, e su questo non ci sono dubbi. Alcuni paesi, però, hanno reagito meglio di altri. Fra questi c’è di certo la Germania, che evidentemente ha applicato misure più rapide ed efficaci. Ecco quindi che, con l’Europa che spinge per tornare in campo il prima possibile, sarà proprio la Bundesliga con tutta probabilità ed essere il primo campionato a ricominciare.

Come riporta il “Corriere dello Sport”, infatti, sembra proprio che Bayern Monaco e company possano riprendere la propria corsa già dal 9 maggio. A seguire dovrebbe esserci l’Italia, che potrebbe riprendere il 27-28 maggio con la Coppa Italia e poi i primi di giugno con la Serie A. Nello stesso periodo più o meno sarà la volta anche di Premier League e Ligue 1, in campo probabilmente dal 3 giugno. L’ultima potrebbe essere invece la Spagna: la Liga non dovrebbe ricominciare prima del 6 giugno.

Fonte: “Tuttomercatoweb”