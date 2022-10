Lepore: “Pieno sostegno a Saputo. Fico Arena? Vogliamo partire a inizio 2023”

Pieno e ampio sostegno del comune verso l'opera promossa dal Bologna Football Club: "Dobbiamo continuare a credere nel Bologna, c'è pieno sostegno verso Saputo. Per quanto riguarda la Fico Arena faremo di tutto per far partire i lavori nella prima parte del 2023". L'obiettivo è chiudere i lavoro del restyling del Dall'Ara entro la fine del mandato: "Stiamo rispettando i tempi e credo serva questa solidità al progetto". A Lepore è stato anche chiesto del momento della squadra rossoblù: "Capisco i fischi dei tifosi ma in questo momento serve il sostegno di tutti. La solidità che ha mostrato Saputo in questi anni è sotto gli occhi di tutti e dopo tanti avventurieri avere un presidente che guarda al futuro è molto importante".