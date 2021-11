Lepore: “Mihajlovic l’esempio dell’accoglienza di Bologna”

Il discorso di Matteo Lepore

"Diamo il benvenuto ufficiale a Sinisa Mihajlovic - le parole di Lepore - Il riconoscimento non arriva per meriti sportivi, ma per un altro tipo di esperienza di vita vissuta. Incontrai Sinisa una volta in campo, gli chiesi come si trovava a Bologna e lui mi rispose 'è impossibile trovarsi male a Bologna'. Il suo rapporto con la città, al di là della sua malattia, mi auguro sia speciale, perché siamo una comunità e cerchiamo il più possibile di non trovare da dire con nessuno. La diversità è un valore importante. Gli ospedali sono la rappresentazione di quello che Bologna sa fare. Chi viene a Bologna sa che troverà una grande accoglienza. Quando ci sono malattie così complicate non è coinvolto solo l'individuo in sé ma tutta la famiglia, per non dimenticare il club, la squadra, i giocatori e Bologna tutta. La nostra città sa farsi carico delle persone più fragili. Sinisa, oggi sapere che sei dei nostri ci fa un grandissimo piacere".