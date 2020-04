Le parole dell’assessore allo Sport, Matteo Lepore:

“Gazzoni aveva a cuore la città e i colori rossoblù. Ha pagato in prima persona perchè l’onore della società potesse essere mantenuto tale. Oggi è un giorno triste. Stiamo vivendo giornate complicate, in cui i parenti delle vittime non possono piangere i propri cari: quando si potrà, Bologna piangerà il suo Presidente”