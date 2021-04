Lepore: “Felici di lavorare con Saputo. Tanti risultati importanti con i rossoblù”

Matteo Lepore su Twitter

"Bentornato a Bologna presidente Joey Saputo. Siamo felici di lavorare con te. Insieme ai rossoblù, abbiamo ottenuto importanti risultati in questi anni. La riqualificazione del Centro di Casteldebole, la salvaguardia dell'impianto sportivo del CRB, la partnership per la riqualificazione dello Stadio Dall'Ara. Grazie all'investimento del Bologna e del Comune avremo l'occasione di riqualificare l'impianto sportivo dell'Antistadio, con una pista di atletica rinnovata, così come gli altri spazi per lo sport. Tutte le associazioni sportive del quartiere avranno una casa. Il progetto Stadio risolverà lo storico problema dei parcheggi e dell'accesso all’impianto. Sarà spostato l'ingresso degli ospiti. Il complesso sarà uno spazio aperto 7 giorni su 7 aperto alla comunità del quartiere anche per attività culturali, sportive ed educative. Personalmente, sono convinto che questo progetto rappresenterà un rilancio della Bologna sportiva. Per uno sport popolare e accessibile a tutti, per uno sport come opportunità di lavoro e investimenti nella ripartenza della città. Avanti".