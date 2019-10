Lepore: “Cierrebi? Non ci serve un supermercato”

Sulla vicenda strutture, oltre al Sindaco Merola, Radio Nettuno ha ascoltato anche l’assessore Matteo Lepore. Ecco le sue parole. Si parte dal Restyling del Dall’Ara.

“Inizio lavori nel 2021? C’è voglia di fare bene questo progetto, lo stadio è un patrimonio storico e il Bologna sta cercando un partner affidabile. Penso che a breve avremo il progetto. Elezioni? La scelta di ristrutturare il Dall’Ara è stata votata all’unanimità da tutto il Consiglio Comunale”.

Si passa al Cierrebi: “Da tempo il Cierrebi non è più dentro al progetto stadio. Noi abbiamo detto che il supermercato non è la priorità per la città, ci piacerebbe mantenere l’impianto sportivo. Stiamo incontrando i proprietari per trovare una soluzione. La Carisbo ha venduto quell’impianto per i costi molto alti e dobbiamo valutare come portare avanti la gestione. C’è stato un confronto con i cittadini e noi come amministrazione pubblica non abbiamo mai avallato un supermercato, già due proposte sono state bocciate. Ora ce n’è sul piatto una terza”.