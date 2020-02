Intervenuto a Sky Calcio Live, Lele Adani ha commentato il pareggio tra il Bologna e l’Udinese:

“Mihajlovic nel secondo tempo ha cambiato sistema, ha inserito forze fresche, ma sempre con l’idea di proporre, allargare ed imbucare con la palla a terra. Durante la gara i giovani sono cresciuti in maniera sorprendente. Se il Bologna non avesse trovato il pareggio sarebbe stato un vero peccato, perchè non avrebbe meritato di perdere”