Leghe e sindacati verso l’accordo sulle scadenze e i prestiti

Sembra essere ormai ad un passo l’accordo tra Lega Serie A e sindacati per la risoluzione del rebus contratti in scadenza. Il summit tenutosi ieri in sede Figc ha permesso di appianare le divergenze e trovare un accordo tra i rispettivi rappresentatni.

La base resta la stessa, questa stagione sarà di 14 mesi e la prossima di soli 10. A fare da discriminante saranno però il numero di partite e non i mesi di contratto. Non ci saranno pertanto soldi extra per questa stagione né decurtazioni per la prossima. A scriverlo è il Corriere dello Sport che sottolinea come nei prossimi giorni potrebbe arrivare la tanto agognata fumata bianca.