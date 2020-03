Lega Serie A, assemblea finita: ecco la richiesta di aiuto e la stima delle perdite

Secondo quanto riportato da Sky, è terminata l’assemblea di Lega Serie A svoltasi oggi in teleconferenza.

Il calcio italiano chiede di fatto aiuti per sostenere questa fase di stop e ha stilato una serie di richieste verso Coni e Ministro dello Sport riassunti in macropunti: misure economiche per sostenere il costo del lavoro, diverso piano di ammortamento e nuove forme di finanziamento, si parla di scommesse sportive, diversa organizzazione della vendita dei diritti sportivi e misure utili ad incentivare la costruzione di nuove infrastrutture.

Per quanto riguarda le perdite, la stima nel caso in cui il campionato non dovesse ripartire sarebbe di circa 720 milioni di euro, comprendenti botteghino, diritti tv e merchandising.