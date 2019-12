Lega Calcio, Abete nuovo commissario?

Caos totale in Lega Calcio dove il commissario Mario Cicala si è dimesso.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la decisione è dovuta al conflitto di interessi che ha coinvolto Cicala, il quale aveva appunto un ruolo in Lega ma anche quello di membro supplente dell’organo di vigilanza della Lazio. Dunque il suo ruolo in Lega Calcio è ora vacante e il presidente federale Gravina starebbe pensando a Giancarlo Abete, già presidente Figc tra il 2007 e il 2014. Insomma, un ritorno al passato.