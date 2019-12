Con una nota sul sito ufficiale rossoblù sono state rese note le informazioni riguardanti la trasferta di Lecce.

‘L’U.S. Lecce comunica, in relazione a Lecce-Bologna della 17° giornata in programma domenica alle 15 al Via del Mare, che è aperta la vendita dei biglietti di Distinti Sud Est – Settore Ospiti (capienza 1075 posti), al costo di €19 (€8 ridotto Under14), presso i punti della rete Vivaticket oppure online qui’.