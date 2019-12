Emilio De Leo è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria di Lecce per 2-3. Si parte però dalla discussione tra Medel e Mihajlovic.

“Il litigio tra Medel ed il mister è frutto della tensione, non esiste nessun caso, sono cose che in campo possono succedere”.

Il mister in seconda si concentra anche sulla prestazione della squadra:

“Dobbiamo migliorare ancora ma siamo sulla buona strada”.

