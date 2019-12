Lecce – Bologna – Importantissimo rientro in casa rossoblu

Quaranta giorni dopo riecco finalmente Roberto Soriano. Come riportato dal Corriere dello Sport: il centrocampista nato a Darmstadt, punto cardine del centrocampo del Bologna, ha svolto la regolare seduta di allenamento con i compagni e punta al rientro per la gara di Lecce in programma domenica alle 15:00.

Sarà la 30esima partita in maglia rossoblu per lui,arrivato lo scorso anno a gennaio per contribuire al raggiungimento di un’isperata salvezza poi raggiunta anche grazie alle sue giocate.

Soriano ha già segnato due reti in questa stagione e chissà che non possa trovare il gol proprio il giorno del suo ritorno per salutare al meglio un 2019 che lo ha visto protagonista e gli ha restituito certezze che aveva un pò smarrito nella sua esperienza in maglia granata.