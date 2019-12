Lecce-Bologna: il record di Orsolini

Un gran momento di forma quello che vede coinvolto Riccardo Orsolini, il giocatore rossoblu infatti sembra essersi definitivamente ripreso da un periodo un po’ sottotono dove era apparso troppo stanco e poco lucido.

Per lui ieri non solo gol e grandi giocate ma anche una piccola soddisfazione: come ci riporta Il Corriere di Bologna, Orsolini è infatti il giocatore più giovane di questa Serie A capace di realizzare due gol nella stessa partita. Primato che testimonia quanto stia crescendo il giocatore, non solo dal punto di vista tattico ma anche dal punto di vista realizzativo. I due gol di ieri sono arrivati utilizzando entrambi i piedi ed il secondo gol è una gemma di rara bellezza.

Orso si definisce divertito ed infine dichiara: “il nostro reparto offensivo si conosce bene, c’è molta intesa tra noi che giochiamo praticamente a memoria. Giocare così è uno spettacolo”