Lecce-Bologna, i precedenti

Domenica pomeriggio il Bologna farà visita al Lecce, gara valida per la 17^ giornata di Serie A. Le due squadre si sono incontrate in totale nella loro storia 40 volte: 9 vittorie dei salentini, 17 pareggi e 14 successi dei rossoblu. Considerando solo le gare giocate a Lecce, il bilancio però è a favore dei padroni di casa per 6 trionfi a 4.

Per via dell’assenza del Lecce dalle massime categorie, la sfida fra le due formazioni manca dal 2012: l’ultima volta allo stadio Via del Mare terminò 0-0. L’ultimo successo in trasferta del Bologna risale al marzo 2011: 0-1 al fischio finale, decisiva la rete di Ramirez. L’ultimo match casalingo vinto da salentini risale invece all’aprile del 2007 per 2-1, ma allora era valevole per la Serie B. L’ultima volta che il Lecce superò il Bologna in Serie A è quella del 18 novembre 2001: 1-0 firmato Cirillo.