Lecce – Bologna – dubbio Dzemaili

Cattive notizie quelle che arrivano da Casteldebole dove Blerim Dzemaili non sembra essersi del tutto ripreso dal fastidio muscolare accusato nella gara di domenica scorsa contro l’Atalanta. Come riporta il Corriere dello Sport, lo svizzero dovrà sottoporsi nei prossimi giorni ad ulteriori controlli per provare un recupero lampo che tuttavia ad oggi appare impossibile.

Con ogni probabilità infatti Dzemaili non partirà per Lecce dove il Bologna è sicuramente chiamato a fare risultato per chiudere al meglio il proprio 2019 e confermare quanto di buono mostrato fino ad oggi.

Mihaijlovic quindi ritrova Soriano ma perde Dzemaili, un’assenza sicuramente molto pesante per l’importante trasferta di domenica.