Anaclerio: “Vittoria importante, classifica che rispecchia il valore della squadra”

Giuseppe Anaclerio commenta così la vittoria che chiude il 2019 dei rossoblu

“Vittoria sicuramente non semplice, la classifica rispecchia il nostro valore e non mi sorprende.”

L’ex centrocampista del Bologna parla inoltre della presenza in panchina di Sinisa che concide spesso con i risultati positivi del Bologna:

“Con sinisa è tornata la normalità ed è normale per me essere in questa posizione. Adesso sì che è possibile fare meglio del decimo posto della passata stagione”.