Barrow e Skov: le tue ali Bologna

Un gol, un assist e tanto altro.

Il ritorno da esterno di Musa Barrow è stato ripagato dal gambiano con una prestazione decisiva. Musa, ieri contro la Samp, ha giocato a tutto campo: è stato sia vicino alla porta, come testimonia il gol dell’1-0, sia lontano, come in occasione del passaggio a chiave a Svanberg. Barrow parte da metà campo, e con qualità e un po’ di incoscienza decide che li salterà tutti. Con un pizzico di fortuna, arriva al limite e appoggia allo svedese un cioccolatino solo da scartare per il nuovo vantaggio rossoblù, dopo il pari momentaneo di Quagliarella. E Skov? L’ex Nordsjaelland ieri ha avuto un paio di occasioni che poteva sfruttare meglio davanti alla porta, ma si è fatto apprezzare per il grande lavoro fatto in chiave difensiva. Dal lato destro rossoblù, sia Augello che Damsgaard hanno sempre spinto, ma la diga giappo-danese ha retto, nonostante Tomiyasu non sia stato nella sua miglior giornata, comprensibile visto il rientro dall’infortunio. Se il Bologna ha vinto ieri, grande merito va alle sue ali, che per ragioni opposte hanno contribuito ai tre punti.