Le scelte del Bologna, chi gioca domani?

Previsioni della vigilia rispettate per il Bologna, che nella partita di domani dovrebbe schierare il suo consueto 4-2-3-1. Gli interpreti saranno quelli provati nelle ultime amichevoli. Davanti a Skorupski, giocheranno Dijks, Denswil, Danilo e Tomiyasu. A centrocampo si chiederanno a Poli e Kingsley intensità e sacrificio, soprattutto nella fase difensiva, viste le difficoltà evidenziate nelle uscite precampionato. In attacco Sansone, Soriano e Orsolini saranno alle spalle dell’eterno Palacio, mentre Destro e Santander scalpitano in panchina.

La chiave della formazione sarà l’intensità. Mihajlovic ha indicato la via, ora spetta a Tanjga e De Leo assicurarsi che venga seguita. Il Bologna in campo deve avere un atteggiamento propositivo. Aggredire gli avversari e lasciarli senza respiro, proprio come l’anno scorso durante la travolgente cavalcata salvezza, culminata col decimo posto. Lo riporta il Corriere dello Sport Stadio.